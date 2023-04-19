彭博新聞18日報導，美台商會會長韓儒伯表示，美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）將代表台灣與波音公司簽下合約，繼先前採購艦載型魚叉飛彈後，又首度採購400枚陸基型魚叉飛彈，進而完成美國國會2020年就已批准的軍售案。國民黨立委馬文君表示，事實是這三年來，魚叉飛彈軍購案可說打從建案開始就爭議不斷。

馬文君認為台灣根本是「被迫購買」，2020年8月，駐美代表蕭美琴甫到任，就凌駕軍方，逕自宣布要向美國採購魚叉飛彈。而軍方在政治壓力下，明知魚叉飛彈不論射程、速度與殺傷力，都與服役多年且性能表現穩定的雄風二型、三型飛彈類似，甚至略遜，還是只能端出一套說詞，左一句「戰備急需」，右一句「雄風飛彈生產能量有限」，強行編列預算並通過。

馬文君也說，如此一來就立刻造成預算排擠，由於美方施壓必須一次購買100套系統，於是魚叉飛彈總預算高達886億元，當年換裝中的國產飛彈，包括機動型雄二反艦飛彈、天弓三型防空飛彈、天劍二型陸射系統，都被推遲延後。海軍機動飛彈車預算緊縮7億元，國產反艦飛彈系統預算被延後，陸軍新型野戰防空武器系統被減列5億元。空軍天弓三型防空飛彈，更被延遲了25億元。

馬文君質疑，當初言之鑿鑿說非買不可，是因為2025年，最遲2027年就有「戰備急需」，美方卻又推遲交貨。原本5年計畫，一口氣被拖延到10年，根本自己打臉。她2022年5月在立法院國防外交委員會質詢國防部長邱國正與相關負責官員，也只能睜眼說瞎話，說沒有延宕，是誤會。

馬文君認為，更扯的是，我們到底花錢買了什麼？竟然型號成謎，國防部當初向立法院報告，載明向美國發價採購的是射程400公里的「增程型」魚叉飛彈，結果美方國防安全合作局（DSCA）)公佈的，卻是傳統彈種，而當軍方被質疑，又聲稱是所謂「改良升級型」，出現第三種型號。

馬文君說，民進黨政府大概又會再次炒作一次魚叉飛彈，當作大內宣的題材，但是起碼就有以上四大不合理，何況到貨依舊遙遙無期，不存在的武器裝備，就算牛皮吹上了天，也沒有半點用處。