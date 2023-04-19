八仙塵爆釀成15死、471人輕重傷，主辦單位玩色創意負責人呂忠吉、瑞博國際整合行銷有限公司，消基會替98名被害人提出團體訴訟，向玩色創意公司求償，士林地院經歷7年期間審理，19日判決呂忠吉、玩色以及瑞博，應賠償98名被害人4億588萬餘元，並負連帶賠償責任，另外，八仙樂園董事長等7人免賠，可上訴。

2015年6月27日下午起，呂忠吉向八仙樂園租用場地，將戶外游泳池改裝成戲水池舉辦「彩色派對」，當晚8時30分，因大量色粉形成粉塵引發「閃燃」，造成數百名遊客躲避不及，釀成15死、471人，多人到現在還因皮膚灼傷接受治療。

刑事部分，士林地院判處呂忠吉有期徒刑4年10月，二審改判最重刑度的5年，併科罰金上限9萬元。最高法院於2018年12月12日駁回上訴定讞，呂忠吉於2019年1月2日被發監執行至今，對於提供場地的八仙樂園，家屬仍不肯放棄，刑事部分八仙樂園董事長陳柏廷等11人均不起訴確定，被害人聲請交付審判遭駁回，民事部分士林地院今判決八仙樂園免賠，。