高雄兒少安置機構慈暉關懷學園遭院生及離職員工投訴機構設立恐怖「VIP」禁閉室，還壓榨院生製作、販售黑心糕點，甚至詐領現任院生、烘焙師的講師費，涉嫌妨害自由、妨害祕密、詐欺、偽造文書等罪，8名受害人員19日在律師的陪同下，前往高市警鳳山分局提告。

現任院生C表示，他在機構稱的「VIP」禁閉室被關2周，房內環境髒亂、排水不良，且房內通風不良非常悶熱，在禁閉室內真的非常痛苦，所以許多小孩被關在裡面都會一直撞門，希望離開禁閉室，但機構人員都置之不理，也要求其他院生不準跟他們互動。

前院生W拿出到機構自設烘焙房工作的時數表指出，他們每次的工作時數都是10多個小時，甚至有工作過18、19個小時的紀錄，機構主任時常在他們睡覺時把他們叫醒，還稱「東西都還沒做完有什麼資格睡覺」，內部也有13到15歲的院生同樣長時間工作。

現任院生、烘焙師S指稱，因為他有相關證照，機構用他的名義去向公益集團申請講師費，但他根本沒有提供自己的印鑑，卻在核銷資料上發現有他的印鑑章，且他完全沒拿到任何費用，算一算機構至少已以他的名義冒領20萬元，他們也有發現還有其他院生遭冒領講師費。

律師吳佳融表示，機構將院生關禁閉是相當嚴重的情勢，涉嫌妨害自由，機構內包括院生房舍私人空間都是監視器，隨時監控院生動態，涉嫌妨害祕密，冒名請領社福團體補助，涉犯詐欺罪嫌，另外，未獲院生同意就使用他的印鑑，也涉嫌偽造文書。

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