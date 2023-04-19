上班族使用電腦常因姿勢不正確出現脖子痛、手麻症狀，醫師提醒，除了在生活中維持良好姿勢外，平時也要多運動增加肌肉，讓肌肉有力量撐起身體，避免肌少症發生。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書發文指出，一名50歲男病患因手麻求診，照頸椎X光發現有骨刺，開了肌肉鬆弛劑藥物，並請他到復健科做一些頸椎相關的治療。

陳榮堅指出，該名男子在金融業工作，長時間坐著使用電腦或低頭看文件，許多上班族出現手麻症狀，大部分都跟頸椎姿勢不正確有關。

過了2、3個月後，男子再度回診，不過這次手不麻了，變成「腳麻」，偶爾還會腰痛，擔心可能是腎結石或其他問題；陳榮堅表示，腎結石的確會出現腰痛症狀，但不會有腳麻情況，男子的狀況比較像脊椎神經的問題，照X光發現腰椎也有骨刺，還有輕微滑脫的狀況。

原來男子在辦公室為了維持良好坐姿，刻意坐得很挺、很直，但是腰椎挺太久，姿勢又不正確，就出現腳麻的狀況。陳榮堅直言，該男除了骨刺及姿勢不正確外，大部分原因是「肌少症」造成，建議他要適度運動、訓練核心，並配合復健，才能達到長遠的保健效果。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓也提醒，人體在30歲後肌肉就會逐年加速流失，建議民眾要趁年輕時就留住肌肉量，包括要吃夠熱量、補充蛋白質及維生素D，並維持運動習慣，遠離肌少症。