人手一台智慧型手機，但出門在外最害怕沒電，耽誤工作或重要訊息，因此手機的續航力成為使用者最看重的性能之一，科技網站Tom's Hardware經過實測後，發現今年續航力最佳的手機是ASUS的ROG Phone 7 Ultimate頂規手機。

報導提到，手機製造商觀察到消費者的需求，無論是旗艦機還是中低階機款，都強調有大電池容量的特色，續航力早已成為現代手機消費者比較的重點。

根據實測結果，第一名是ASUS ROG Phone 7 Ultimate電競手機，可以撐18小時32分鐘才沒電，排名第二的ASUS ROG Phone 6 Pro系列，可以使用長達15小時30分鐘，第三名是蘋果的iPhone 14 Pro Max撐了13小時39分鐘，相較之下ASUS ROG Phone 7 Ultimate的續航力可說是遙遙領先其他競爭對手。

報導建議，如果消費者有高續航力需求，可以考慮華碩的ROG系列，且該款手機具備65W的快充，另外iPhone 14 Pro Max的續航力雖然沒有ROG強大，但依舊是一款相當耐用的手機，加上其具備A16仿生晶片等條件，競爭力相當強。