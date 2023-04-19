19日王惠美在聽取各方意見後，再次表達反對興建。會中王惠美提到，縣府被要求應針對本案與地方溝通等說法感到不解。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

晶鼎綠能科技股份有限公司將在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，引發各界反彈，綠營立委要求縣府表態，19日上午縣議員黃俊源、郭燕陵、施佩妤率領福興酪農到縣府陳情，王惠美現場表態反對，反批其許可及審查均為中央權責，希望委員負起責任。

因彰濱工業區將新設晶鼎焚化爐，引發當地居民不滿，包括酪農、民代、醫界等群起反對，更呼籲各界一起反對彰濱工業區增設晶鼎事廢焚化爐，日前民進黨立委陳秀寳要求彰化縣政府針對晶鼎公司在彰濱工業區鹿港區設事廢焚化爐一事表態。

19日王惠美在聽取各方意見後，再次表達反對興建。會中王惠美提到，縣府被要求應針對本案與地方溝通等說法感到不解，她說經濟部工業局才是開發業主及目的事業主管機關，環保署是環境影響說明書審查及監督單位，其許可及審查均為中央權責，呼籲立委要負責任，向中央表達在地民意，捍衛民眾權益。

王惠美還說，環保局在出席經濟部招商會議、環境影響評估公開會議時，有多次說明彰化北有中火、南有六輕，因此在地緣關係來說，整體環境負擔會比較重，若再新建焚化爐，恐加重彰化的空氣汙染問題。

環保局表示，目前彰濱線西區已有豐堉公司焚化處理設施正在興建，後續將協助處理彰化廢棄物，因此已無設置新廠的必要性，加上開發單位未提出有效減輕對環境友善的措施，在環評大會中屢次建議應優先考慮其他縣市設置或進行第二階段環境影響評估，但未獲大會同意。

環保局強調，彰化縣政府對本案反對立場堅決，相關開發及許可審查權責皆為中央，呼籲經濟部及晶鼎綠能回應民眾及團體訴求，應公開資訊消弭疑慮，另外對未依環境影響評估法於公開說明會前先行動工之違法行為，予以譴責，縣府已勒令停工，後續縣府將依建築法處分。