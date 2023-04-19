新北市議員廖先翔今(19日)已完成國民黨新北市立法委員第十二選舉區的初選登記，他表示為了地方發展，決定進軍國會，取得更多資源來協助地方發展。

廖先翔表示，擔任議員期間，感受到地方需要中央立法委員的全力支持，像是經費挹注，以及許多中央的土地都無法好好規畫、利用，都必須要透過立委的協調，所以為了地方發展，還是決定進軍中央，取得更多資源來協助地發展。