台積電高雄28奈米廠近期傳出計畫生變，2024年恐將無法如期營運，引發各界討論，台積電將於20日舉辦法說會，說明相關規畫，高市議會國民黨團、民進黨團齊發聲明，均強調全力支持台積電投資高雄，並發揮理性監督力量，共同協助台積電投資高雄。

高市議會民進黨團表示，高雄產業轉型刻不容緩，台積電進駐高雄，攸關市民就業與經濟發展，民進黨團與高雄市民都樂見台積電看好高雄、投資高雄，黨團將全力支持台積電到高雄，成為市府招商引資的民意後盾。

民進黨團總召江瑞鴻表示，高雄市長陳其邁上任至今，市府團隊協助企業尋覓產業用地、水電資源供應無虞，他們推動城市轉型的決心與魄力，為高雄寫下卓越的招商成績。民進黨團樂見在市府團隊的努力下，迎接台積電來到高雄設廠，實現高雄市民的盼望。

國民黨團總召陳美雅表示，國民黨團支持並歡迎台積電投資高雄，他們和高市府的立場一致，國民黨也會監督市府，協助解決台積電設廠過程可能遇到的問題與困難。相信台積電來高雄投資，有助提升高雄的經濟與就業，對半導體相關產業的發展也影響重大。