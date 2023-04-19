委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）在委國首都加拉加斯會見了到訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），雙方就執行兩國已簽署的戰略協議、減少對美元的依賴、共同反制美國和西方單邊制裁、構建多極化世界等方面交換了看法。會後，兩國外長舉行了聯合記者會。

吉爾在記者會上表示，會談取得豐碩成果，雙方同意繼續強化在貿易、能源、金融、航空、海洋等領域的合作，兩國央行正在合作推出一個可以繞過SWIFT國際結算系統的金融交易體系，以規避依賴美元支付所帶來的風險。

吉爾還表示，兩國外長一致反對美西方國家對他國採取單邊制裁的做法，美西方長期以來對委內瑞拉採取系統性的制裁措施，委方要求美國和歐洲解除所有對委制裁。只有在美國解除對委所有經濟制裁的條件下，委方才會討論與美國關係正常化的問題。

拉夫羅夫表示，雙方同意繼續擴大兩國貿易合作，加快執行雙方已簽署的戰略協議。俄方支持委內瑞拉發展本國經濟，願意幫助委內瑞拉增強抵禦美西方經濟制裁的能力。

拉夫羅夫還表示，全球秩序走向多極化的趨勢正在增強，這是對全球有利的事情，國與國之間應該平等相待，俄方堅決反對美西方單邊制裁他國的做法。

根據行程安排，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）將於當天晚些時候接見拉夫羅夫。從本月17日起，拉夫羅夫開啟拉美4國之行，在訪委國前，拉夫羅夫還訪問了巴西；其接下來，將訪問古巴和尼加拉瓜。