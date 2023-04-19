台東馬偕醫院骨科醫師傅俊瑋提醒，肩旋轉肌腱傷害與五十肩常混淆，若民眾發現肩膀疼痛超過2、3周，最好就醫檢查。（蔡旻妤攝）

台東馬偕醫院骨科醫師傅俊瑋提醒，肩旋轉肌腱傷害與五十肩常混淆，若民眾發現肩膀疼痛超過2、3周，最好就醫檢查。（蔡旻妤攝）

肩旋轉肌腱傷害原本好發於棒球、排球類運動員，台東馬偕醫院骨科醫師傅俊瑋說，隨著運動風氣盛行，若健身不當施力也會造成類似傷害，肩旋轉肌肌腱傷害常與五十肩混淆，若肩膀疼痛逾2周，最好就醫檢查。馬偕助理員胡小姐日前車禍檢查左肩未骨折，數月休養仍疼痛難耐，再度檢查才發現肩旋轉肌破裂，並接受手術，她今天高舉已痊癒的左手，開心地宣示重返正常生活。

胡小姐日前車禍左側肩膀遭撞擊，她說，當下Ｘ光檢查沒有骨折，因此僅接受保守性的治療，然而經過2個月休養，「仍然痛到睡不著，手也無法舉起，許多工作都沒辦法做！」所幸經傅俊瑋以磁振造影MRI檢查後，發現她肩旋轉肌袖破裂，建議她接受肩關節鏡韌帶修補手術。

胡小姐特地將左手高舉過肩，她開心地說，手術後，雖然得限制左肩活動1個半月，但搭配循序漸進的復健動作，受傷的韌帶慢慢地癒合康復，「很感謝醫師讓我擺脫疼痛，回到原本工作崗位，1年內就重返正常生活」。

傅俊瑋說，運動員長期手臂高舉過肩的運動，健身舉重運動的不當施力，或中老年病人、長時間勞力工作者腱因經年累月使用，肩旋轉肌磨損破裂，同樣會造成疼痛症狀。

傅俊瑋提醒， 單純的肌肉拉傷或是挫傷造成的疼痛通常休息2到3週便能改善，若超過2周就建議要至醫院找相關醫師看診。他說，輕微的肩旋轉肌破裂並不一定要接受手術，使用止痛藥物配合復健、關節內注射等的治療都能顯著改善疼痛。

台東馬偕醫院指出，若肩旋轉肌破裂疼痛已經嚴重影響生活，比如無法工作、影響睡眠甚至半夜痛醒等，就會建議病人進行肩旋轉肌的修補手術。倘若肌腱完全破損置之不理，肩關節的骨骼結構會進一步磨損，甚至是進展到需要更換人工肩關節，治療的難度將會大大提升。