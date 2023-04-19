大雷雨將至！天氣粉專「天氣風險」指出，鋒面前緣的雷雨系統近在眼前，目前已抵達台灣海峽，北部很快就要變天；氣象局也表示，今西半部轉為有雷雨的天氣，越晚雨越大；天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也示警，最新模式顯示明天中南部有強降雨機率，有豪雨，應盡速檢查排水溝渠。

「天氣風險 WeatherRisk」在臉書表示，根據雷擊預警系統顯示，鋒面前緣的雷雨系統近在眼前，北部很快就要要變天。氣象局預報員王君賢指出，今天到周五（21日）受鋒面接近及通過影響，今天白天西半部、澎湖、金門、馬祖轉為短暫陣雨或雷雨，晚上降雨會越來越大，雨勢最明顯時刻落在明天（20日），西半部、東北部有局部大雨或短延時豪雨發生，明天天氣相當劇烈。根據最新降雨預測圖顯示，明天苗栗以南局部地區累積雨量達單日150亳米的紫爆等級。

明天（19日）降雨最劇烈，尤其是中南部。（氣象局提供）

「台灣颱風論壇」指出，最新模式顯示，明天中南部有強降雨機率，呼籲中南部民眾盡速檢查排水溝渠，以防淹水，並透露最新降雨追蹤，今天中午鋒面前緣雷雨帶已經抵達台灣海峽，風向也由偏南風轉為西南風並增強，天氣逐漸轉變中。

「台灣颱風論壇」指出，今天下午到傍晚，苗栗至屏東多雲時晴偶雷雨，入夜後下雨時間會更長，強度也會增加，至於北部、東部，原則上要等到今天夜晚鋒面很貼近陸地，才會感受到雨勢，再次提醒，明天（20日）苗栗到屏東務必多加注意瞬間大雨或強降雨發生。