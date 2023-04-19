民進黨立委高嘉瑜和時代力量立委王婉諭今開記者會爆料，2022年12月宜蘭縣政府消防局南方澳分隊一名彭姓隊員於分隊遭受性騷擾，導致身心受創，經就診後醫生診斷需休息2個月，當事人申請公傷假休養還遭拒絕，甚至重返崗位後還被霸凌。

彭小姐表示，加害人知道她在洗澡，偷潛入她的寢室，並關上房門，她剛好從浴室拿東西，在未穿衣服、毫無防備下，撞見加害人，當下立即躲回浴室，在確認加害人離開後打電話求救。

彭小姐指出，事發後她出現幻聽、恐慌、無法入睡等症狀，醫師診創傷壓力反應，後續向分隊請假休養和要求走廊加装監視器，卻開始受到消防局上下的壓迫和霸凌。

民進黨立委高嘉瑜批評，宜蘭消防局作為政府機關，本應以身作則，對於機關內發生性騷擾事件除應積極調查外，更須重視對受害者之保護及後續照顧，但此案卻反其道而行。

高嘉瑜指出，消防局長官單憑主觀看法就擅自論斷當事人身心狀況，在醫師提供診斷及住院證明後仍選擇無視，顯部分政府機關對公務員職場性騷擾處理流程仍缺乏正確認識，藉此呼籲勞動部，應正視此案，並會同消防署及人事總處，共同研議如何避免再有類此情形發生。

王婉諭表示，此案處理過程錯漏百出，清楚顯示地方政府消防單位對於性平調查法規以及性暴力受害者可能發生的心理創傷壓力，缺乏基本認知，更對被害人造成難以磨滅的傷痛和權益損失。

王婉諭要求，在此件個案上，勞動部會同內政部消防署，專案調查宜蘭縣政府消防局適用法規錯誤以及性平調查過程之違失；若確有違失，除了究責相關人員外，也應重新適用正確法規作成調查報告。

消防署表示，非常重視身心疾病，有相關指導原則，依地方制度法沒有行政管理權，只能做原則性宣示，需要宜蘭縣消防局或宜蘭縣政府的機關介入調查。

消防署強調，會在主管會報做提醒，消防署也跟專業機關合作，都會協助，但要介入調查因為與法無據，所以沒辦法處理。