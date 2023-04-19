縣長楊文科（中）等人與全中運新竹縣代表隊選手一起握拳，象徵不畏艱難，勇往直前。（羅浚濱攝）

全中運新竹縣代表隊有608名選手參加17項比賽，縣長楊文科和新竹縣體育會理事長田耕豪19日為選手授旗時，楊文科當場宣布金牌獎金從5萬元加倍成10萬元，鼓勵選手突破自己，爭取佳績，為新竹縣爭光！

楊文科說，新竹縣舉辦今年的全中運，是睽違47年再次舉辦的全國性大型綜合賽事，新竹縣代表隊共有608名選手，參與人數為歷年最多，參加17個比賽項目，目前完成比賽的跆拳道、自由車等賽事已取得1銀5銅，22日展開田徑、射箭、滑輪溜冰、擊劍等是新竹縣奪牌的強項。

楊文科為鼓勵選手爭取榮譽，在授旗儀式當場宣布，今年全中運「獎金加碼金牌Double」，個人第1名獎勵金頒發10萬元，團體第1名頒發8萬元，期許新竹縣代表隊大放異彩，勇奪佳績。獲得全場熱烈拍手叫好，並一起握拳，象徵不畏艱難，勇往直前。

楊文科表示，新竹縣各項體育競技實力均有所提升，去年在全中運獲得16金14銀29銅，共59面獎牌，為歷屆最多，今年也持續在軟硬體上支持選手再創佳績。

新竹縣體育會理事長田耕豪也鼓勵選手，都能發揮每天練習的實力，在賽場上有所斬獲奪牌，新竹縣也以選手為榮。

全中運將在4月22日到27日登場，將進行田徑、射箭、柔道、角力、軟式網球、游泳、射擊、滑輪溜冰、擊劍、羽球、桌球、網球、體操、拳擊等項目，都在新竹縣各個場地陸續舉辦。

教育局長楊郡慈表示，縣府持續努力推動競技體育發展，支持學校單項體育經費，並完成提高選手獎勵金及營養金等政策，讓選手在完整的訓練及照顧下，相信都能持續站上全國舞台爭取佳績。