衛福部長薛瑞元日前出席公開活動時，竟語出驚人地說「立法院啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯才能應對，讓朝野頗有微詞，他今日強調沒有罵人意思，自己只是用母親的語言對鄉親講話，沒有值得攻擊的地方。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗痛斥薛瑞元硬拗，「我是嘉義人啊，我老媽沒有教我『死人骨頭』這種話！」

薛瑞元15日出席嘉義高中99周年校慶，並獲頒傑出校友，他向台下學子表示，自己在嘉中受到好的邏輯教育，卻突然提到一句「立法院啥米死人骨頭攏有」，即使言論受到批評，他仍認為，此言不是拿來針對人，還酸「天龍國人」因為聽不懂台語，才過度引申。

國民黨立委曾銘宗。（本報資料照片）

曾銘宗上午赴立法院受訪時怒轟，薛瑞元就是喜歡亂拗、亂講話，「我也是嘉義人啊，我也知道『啥米死人骨頭』是負面言詞」，但薛瑞元卻拿出來在公共場合開玩笑，但沒關係，立法院很快就會審查衛福部相關基金，屆時他將當面請教對方。

他批評，作為部長說話要警慎，講錯就道歉，承認言論不合適，「薛瑞元部長啊，回頭是岸，不要再硬拗」。