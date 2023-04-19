「登山女神」曾格爾和陳姓已婚富商的緋聞最近越炒越烈，昨(18日)陳男跳出，改口認了對不起家人，今稍早，曾格爾再反擊，強調自己是被詐騙仙人跳，過去從沒聽過陳男說有妻子，並表示所謂的胃藥，陳男不只給她一人，也給他的朋友黃老師一樣的藥帶去大陸。

曾格爾稍早曬出6分鐘影片回擊陳男聲明，質疑自始自終正宮岳女都在遠端操控陳男，陳男從未提過已婚，只說跟前任分開，並稱自己的太太為「XX姐」。被抓包當天，曾格爾表示非常驚訝，不久就收到岳女私訊，「她也利用公關專業威脅我，利用兆豐銀行、麥當勞的名義威脅我。網軍隨之而來，Vogue雜誌也通知我刊載被取消。」

曾格爾曬與陳男對話紀錄。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

曾格爾說，被岳女威脅後，她希望陳男保護好自己，並希望與他們撇清關係，才會請陳男刪文，「吃藥」、「防護」的說法都是陳男主動傳的，「明明沒有肢體接觸過；明明沒有發生X關係，在這個時間點，卻故意傳送一個讓人誤會的訊息？」，並澄清陳男所指的藥真的是胃藥，且曬出截圖認證陳男也說過要給自己的朋友胃藥帶去大陸。

對於陳男說詞反覆，曾格爾說：「現在證人扯說我隔著毛巾摸他？發生親密關係？為了達成侵害配偶權要素而做的偽證？」質疑對方只想鑽法律漏洞來向她求償，若被判有刑責，絕對會上訴到底，至於先前為何會臨時決定不簽進岳女的經紀公司？曾格爾說：「家人上網看到他們的公司，遇到疫情準備賣房，覺得不妥而拒絕她們」，她也再次曬出岳女私訊威脅她的證據，再次表示：「請看清楚證據，搞清楚誰在說謊」。