金瑞亨和李施優令人血脈噴張的床戲，將劇情和收視推至高潮。（龍華電視提供）

49歲韓國實力派演員金瑞亨主演新劇《紙之月》已於韓國播出4集，不論是在色調、取景、配樂上，都會讓人有種舒適的觀影感覺，劇情採用倒敘方式，金瑞亨飾演貪汙後被解雇的「劉怡華」獨自逃難到泰國的街頭，韓國的新聞卻說在江邊找到遺體，一開場懸疑的劇情埋下了伏筆。

金瑞亨和23歲李施優的細膩情感表達，2人每次相遇的火花，在第二集片尾李施優看著金瑞亨的飽含深意的眼神，越線的禁慾手指吻與吻戲，讓人看得臉紅心跳；第四集令人血脈噴張的床戲，還主動求歡：「你撫摸我吧！」將劇情和收視推至高潮，當初為了金瑞亨而看的觀眾們，紛紛入了李施優的坑。

一般都是製作公司對演員發出邀請，而《紙之月》卻是金瑞亨打聽製作公司後發出邀請，「在6年前偶然看到電影的《紙之月》，探討女性能否透過支配錢財，從中得到自由和快樂，但真正吸引我的是原著塑造有別以往女主角的個性、生活環境等，當時敘述女性的作品比現在還少，而且如果用韓國女性角度拍攝，可能會引起更多共鳴，所以我開始打聽在韓國的版權和翻拍。」

金瑞亨為了演出被丈夫無視的全職家庭主婦，收起了銳利幹練的眼神，取而代之的是在一段快窒息的婚姻裡，看不見未來的黯淡眼神；而當她到銀行工作或是遇見尹珉栽時，因為有成就感以及被需要被理解，這時候的眼神閃閃發光。金瑞亨讓大家沉浸她代入的故事裡，連原著作家角田光陽都說：「僅憑表情和氛圍就讓我感動到哭了。」

孔正煥飾演金瑞亨的丈夫「崔基賢」，讓大家恨得牙癢癢，對妻子只有控制和計算，認為對方是家庭女傭，是可以帶出門的好看裝飾品，甚至還將妻子的每個開銷明細列得清清楚楚。劉怡華領到第一份薪水想與丈夫分享並提議外出用餐時，他不但諷刺餐廳品味，還挖苦劉怡華；收到情侶對錶，沒有感謝和感動，連給家用就像是施捨乞丐，沒有商議的情況下將孩子的東西隨手送人，不只讓觀眾看到後也跟劉怡華同樣憤怒。

《紙之月》講述人前像貴婦般幸福生活，人後備受丈夫冷落、冷暴力的家庭主婦劉怡華（金瑞亨飾），每天過著平淡無奇的生活，直至她到銀行上班，找到自己存在價值，為了幫助偶遇的電影系大學生尹珉栽（李施優飾），挪用客戶的鉅款，就此陷入愛情的漩渦，無法自拔。已於中華電信MOD影視館＋、HAMI VIDEO同步更新上架，4月29日起，每週六、日晚間9點在龍華偶像台MOD353全台首播。