桃園美福倉儲大火遭桃市府依廢清法及空汙法重罰600萬元，但美福向環保署提訴願後，空汙法部分已2度被駁回撤銷，桃園市環保局重新檢討並諮詢律師，因美福案長達40天，環保局以近百通民眾陳情案為告發依據，第3度依空汙法對美福告發，昨已將陳述書送達美福，最重可罰500萬元。

美福倉儲去年3月大火，蘆竹鄉親忍受腐肉BBQ攻擊40天，前市長鄭文燦依空汙法重罰500萬元、廢棄物清理法罰100萬元，但國民黨議員牛煦庭上月踢爆，美福提訴願，環保署早在去年8月就以證據不足撤銷空汙罰單，環保局換法條再罰，環保署仍在今年1月以無法證明管理不當2度撤銷，廢清法部分則因援引法條有誤自撤罰單。

美福倉儲大火，業者卻不必罰引譁然，環保署空保處上周放寬解釋，因管理不當導致自燃，或後續針對燃燒後的腐敗物質沒有處理完善，導致異味溢散，可適用空汙法。

牛煦庭今在環保局工作報告續追進度，也詢問日前市長張善政工作報告送出美福灰燼垃圾給環保局化驗的結果，他強調和同黨議員錢龍要求市府成立專案小組，除了要為人民討公道，更希望跨局處如環保、消防、建管、勞動、經發等，都針對美福案的衝擊、無法重懲的法規漏洞提出完整檢討。

陳世偉說，美福火災造成異味，環保局過去處分因美福訴願被環保署認定未有管理不當被撤銷，在諮詢在地律師後，因美福案長達40天，民眾不舒服感受程度非常長，律師建議以民眾陳情件數當告發依據，加上環保署也針對美福案提出指引，異味造成民眾不適可以告發，已依大火期間近百件民眾陳情內容，依空汙法告發美福，昨將陳述書送達美福陳述意見，最高可開罰500萬元。牛煦庭對此表示樂觀其成，請張善政市府窮盡一切手段開罰，還給人民公道。

至於美福灰燼垃圾檢測報告已出爐，10項重金屬部分有檢驗出2項，但因環保採樣都要嚴謹的標準作業程序避免遭汙染，因此會納入當參考依據。