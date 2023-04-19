首座結合停車場、日照中心及活動中心，智昌立體停車場今日簽約，預計2025年完工。（洪靖宜攝）

位於楠梓區智昌街與民昌街口平面停車場，將搖身一變「智昌複合式立體停車場」，除了停車位，還納入里民活動中心、日間照顧中心、羽球館、便利商店等多元化機能。高雄市府委由民間單位興建及經營，今日完成簽約，其中，羽球場將與戴萌國際有限公司合作營運，戴資穎父親戴楠凱也現身，透露未來完工後將進駐，民眾可望在球場目睹小戴練球風采。

楠梓區智昌街與民昌街口路面停車場面積約6061平方公尺，利用市有土地引進民間投資興建的楠梓區智昌多目標使用立體停車場標租案，今日在高雄市副市長林欽榮及多位民代和戴資穎父親戴楠凱見證下，由交通局長張淑娟與聯碩能源公司董事長周鈺展完成簽約，由聯碩能源取得興建及經營權，將投資約3億元，將原本的平面停車場轉型為地上3層樓複合式立體停車場。

林欽榮提及，停車場興建案將由現行83席汽車停車格增加至123席小型車停車格及132席機車格，並納入60坪里民活動中心、60坪日間照顧中心、926坪羽球館及便利商店等複合空間。打造一座兼具里民照顧、市民休閒運動及培養運動選手功能的場館，同時滿足市民生活、休閒活動與停車需求。

聯碩能源公司董事長周鈺展說，羽球場多達14面，目前正與世界級羽球團隊洽談合作經營羽球館，戴資穎父親戴楠凱表示，該羽球場將與戴萌國際有限公司合作營運，正在洽談相關細節，該場地可供國內外選手訓練，可將羽球推廣成全民運動，他也透露，未來可望能在該球場目睹戴資穎風采，她退役後也可能出現在該球場教學。

交通局說，該停車場將結合太陽能及多項綠能智慧設施，在設計上強調人本的概念，以使用者為導向，預計2025年完工啟用，希望帶來不僅是節能友善的停車環境，更同時顧及市民生活及休閒運動。