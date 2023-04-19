4月市場以財報消息為主，貨幣政策處於空窗期，美國科技股面臨漲多整理及基本面檢視期，台股投資氣氛相對樂觀。許維哲說明，企業庫存持續去化調整，下半年才會進入傳統旺季等，現階段基本面保守、第三季仍有衰退疑慮。

而俄烏衝突、通膨與升息及歐美金融體系動盪等，使全球經濟受風險因子考驗，台灣景氣燈號浮現第4顆藍燈。按過往藍燈持續期研判，藍燈約會持續6～9個月，但同時也是長線布局時機，經濟低迷不等同投資氛氛低迷。

許維哲指出，今年台股投資人再度對市場抱持樂觀態度，投資動能與交易活動正向熱絡，相較有利中小型股與利基題材標的表現。此外，內需政策偏多可望帶動民間消費恢復正常、消費動能釋放，餐飲、觀光與零售等產業將成為最大受惠者。

許維哲強調，市場整體表現外冷內熱，且經濟基本面與投資氣氛看法分歧，顯見市場對市的判斷尚無共識。首季財報可能受基期因素影響偏弱勢，較看好具固定現金流營運模式的產業，看好包括軟體、航太、能源與生技醫療等類股。

而台股過去1年在國安基金、外資與市場正向氣氛加持下，指數表現優於全球，許維哲說明，現階段台股逢高、國安基金退場，市場投資承接熱度未減，對台股後市仍維持中性偏多看法。

而市場關注後續影響上半年台股的主要議題，包括5、6月的FOMC會議，5月中旬前的首季財報展望，還有包括G7會議帶來的美中關係變化，以及美台科技會議與軍工團訪台等，蓋括政策、財報到政治影響等層面，後續仍可能面臨美中角力，對股價帶來不確定性。

許維哲建議，在多空方向膠著、時值景氣對策信號的藍燈期間之際，更適合長線投資者分批進場，建議採取中性偏多的操作策略，中小型股的表現機會將會優於大型股，半導體等科技權值股將在下半年進入旺季後，再回復成長動能表現。