5月已經在望，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖牛、生肖豬5月交好運，其中肖鼠事業發展順利，能在社交場合中結識益友一起合作投資；生肖牛投資方面能賺到錢財，且近期桃花運旺能獲得好結果；生肖豬則是事業獲貴人幫助能升職加薪。

▍生肖鼠

生肖鼠5月運勢超級旺，事業上能受貴人幫助下發展順利，在社交場合也能結識益友一起合作投資，不僅賺取豐厚資金，也深得合夥人信任並尋找更大的投資項目。

▍生肖牛

生肖牛5月財運超級旺，在投資方面只要看準時機入場，就能讓存簿金額不斷增加。另外生肖牛近期桃花運也很好，單身者在社交場合中有望遇到心儀對象，並迅速脫單；有伴者則感情穩定，爭吵逐漸減少。

▍生肖豬

生肖豬做事有主見，且不怕吃苦，在5月份將能好運連連，事業上獲貴人幫助，工作效率不斷上升，而出眾的好表現令上司滿意，得到相對的報酬，職位步步高升。