泰金寶董事長許勝雄今日參加三三會例會，表達對於中國大陸貿易壁壘調查看法，兩岸經貿關係與國際經貿規範應該符合，任何一方需要調整就應該調整，沒有對錯問題。

至於2022年上市櫃公司投資中國大陸獲利匯回1144億元，創歷史新高，許勝雄表示，台灣到中國大陸投資已經有30年，基礎與規模都已經建立，都會有適當的獲利。

發展台商將獲利部分匯回有幾個方向，全球布局也需要資金支持，將從有利潤地方回收再投資；利潤累積到一段時間後，母公司獲得合理的投資報酬，也是正確的，整體而言沒有太大的異常。不是回到母公司帳面、或者股東分配或者是做更多投資的效益。

許勝雄認為，台商將大陸獲利匯回與美中貿易戰沒有絕對的關係，主要還是各公司考量。

對於景氣看法，近期全世界景氣面臨比較嚴苛考驗，疫情結束了但是延伸的問題還在，包含通膨，美國升息也會使全世界銀行提高利率，使市場消費與投資受到影響，需要兩、三年去蓄積能量。

目前看起來中國大陸復甦比較快一點，台商在大陸有一些投資，內需市場拓銷，也是可以考慮。中國大陸今年成長率目標在5％，今年第1季達到4％多，應該有一些成長的條件。