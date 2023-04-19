公投電子連署系統何時能上線，外界關注。中選會主委李進勇今在立法院表示，中選會3月底完成數位部資安署要求的42項改善措施，已請資安署複測，有信心在確認後6個月內上線。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議及朝野立委所提中央選舉委員會組織法部分條文修正草案，李進勇率領官員列席。民進黨立委湯蕙禎、國民黨立委曾銘宗與謝衣鳯等人關心公投電子聯署系統何時可以上線。

李進勇說，行政院資安服務團去年7月到中選會訪視針對資安部分提出建議，大概有42個項目需要加強防護措施，去年也請數位發展部資通安全署進行系統安全測試，資安署要求中選會就這42項改善措施，必須要加強。

李進勇指出，今年3月底已經完成42項加強措施，已將成果函報資安署，希望資安署盡快確認，只要資安署確認後，中選會馬上就可以進行上線的準備。

曾銘宗說，已經拖了4、5年，已經準備這麼多年，怎麼還有42項資安問題？拿這個當幌子，民進黨不要演這齣，難道公投電子連署要拖到改朝換代。

李進勇強調，只要資安署確認就著手準備上限，可以在6個月之內完成籌備，有信心在6個月內上線，他直言「如果要拖，對社會很難交代，因為我們也是一般人」。

但曾銘宗質疑，「不是，你不是一般人，你是民進黨的高層」，李進勇回稱，「我是『中選會的一般人』」。曾批評，李是意識形態非常強的中選會的主委，李主政的中選會，讓民眾不相信中選會是獨立機關。

李進勇指出，立法院過去審議他的任命案時，大家有很強烈的質疑，當初他對自己期許，用任內的作為及表現，掃除大家的疑慮，他一直往這個方向，「我沒辦法讓大家都說『你很公正』，但做的事情就擺在這」，選務都是透明的，如果指責中選會有不公平、不公正的地方，中選會隨時願意站在第一線，接受大家的檢驗。