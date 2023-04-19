雷佳音被觀眾封「最忙霸道總裁」。（中天娛樂台提供）

袁泉劇中角色糾結又飽受煎熬。（中天娛樂台提供）

由雷佳音、袁泉、張藝興、賈乃亮主演的《相逢時節》20日起在中天娛樂台播出，該劇改編自小説《落花時節》，劇情圍繞在簡家與寧家兩家人數十年間的恩怨糾葛，雷佳音飾演的簡宏成與寧宥（袁泉飾）自大學分別後於中年重逢，面臨各自中年危機並一起化解世仇矛盾。因兩家人如同世仇，導致雷佳音、袁泉在大學時期萌芽的感情被迫結束，兩人劇中處境被稱為「現代版羅密歐與茱麗葉」。

曾入圍金馬獎的雷佳音演技精湛，有《黃金大劫案》、《繡春刀2：修羅戰場》、《長安十二時辰》等代表作，此次在《相逢時節》飾演白手起家的企業總裁簡宏成，劇中不僅要面臨家族企業的糾紛、自己與妻子的離婚問題，更要解決簡、寧兩家的仇恨，面對這些麻煩時，他都不慌不忙、穩固大局地逐一解套，展現「霸道」總裁的擔當和魄力，負責解決各種問題的他也被網友笑稱是「最忙霸道總裁」、「行動救火隊」等。

演出《相逢時節》是雷佳音與袁泉第二次合作，他談及袁泉在劇中展現與以往不同的面貌，讓他相當吃驚。雷佳音形容袁泉就像是一個「瑜伽老師」，「你在她身邊你可以安心地睡著，你會相信她，願意聽她訴說，你也願意跟她說一些東西，就是你在她身邊特舒服，她很會照顧人，也不會說過分的話」；一向給人溫柔優雅形象，更有「知性女星」之稱的袁泉，卻在《相逢時節》與仇人大打出手，這場面讓雷佳音相當震驚：「泉姐都動手了，看她上去薅人頭髮，我挺吃驚的」；袁泉對於這場戲也談到自己在劇中是一個處在特別糾結和煎熬的角色，「我在看劇本的時候，我會覺得我能不能喘口氣呢，我為什麼沒有開心的時候呢，這個日子過得好苦，其實回過頭來想，人到中年的生活，可能就是這樣的」，但她也表示「寧宥」是一個很勇敢面對命運的人，讓她相當欣賞。

袁泉在《相逢時節》除了要對抗仇家的刁難，更默默忍受「渣男」丈夫郝青林出軌3年，並且沒拿一分錢給家用，家中開銷全部都要妻子一人負擔，甚至把所有過錯都推給她，還威脅袁泉不給50萬，就要離婚，讓許多觀眾都痛罵「吃軟飯還理直氣壯」、「難怪袁泉心累」。《相逢時節》20日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。