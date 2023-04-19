美國佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）竟揚言要在迪士尼樂園旁邊建一座監獄。其言論隨後被美國議員諷刺「戲太多」，不少網友還建議迪士尼「趕緊遷址」。

據《今日美國報》（USA Today）18日報導，德桑提斯在17日走訪奧蘭多市（Orlando ）時，談及了布納維斯塔湖（Wyndham Lake Buena Vista）附近一塊公共土地的開發規劃，這塊位於迪士尼樂園旁的土地面積約為52.8萬坪。

他表示，這塊項目用地存在「無盡可能」，州政府可能會開發一個全新的主題公園；甚至有可能在此處建設一座新的州立監獄。他還談及，有可能會對迪士尼增加稅收以及其他方面的監管。

綜合美媒報導，德桑提斯與迪士尼的恩怨並非一朝一夕。去年3月，佛州通過了《父母教育權利法案》，即「不要說同性戀」法案，引發巨大爭議。迪士尼公司前首席執行官包正博（Bob Chapek）多次出言抨擊該法案。此後，德桑提斯一直致力於削減迪士尼特別規劃區的自治權。

不過，「建監獄」的構想為德桑提斯招來批評，有議員諷刺他「戲太多」，還有不少網友建議迪士尼「趕緊遷址」。