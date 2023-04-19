民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今召開記者會，表示當前兩岸關係難解，台灣加入國際組織屢受阻礙，政府應試圖爭取民主同盟支持，並處理中共「經濟政策武器化」的趨勢，拿出靈活、務實的外交方針，別再打著「抗中」旗號，無法實質「保台」，甚至是侷限台灣的國際發展空間。

邱臣遠表示，蔡英文總統2016年當選後，提出「揚棄單向援助、走向國際合作」的踏實外交方針，但回首過去7年，「大撒幣」竟成外交主軸，錯誤政策嚴重影響台灣與友邦交流。他說，台灣久未受邀參與WHA，去年雖有13個友邦、數十個歐盟國家聲援，依舊功敗垂成，更別說如今國際局勢已然不同，台灣今年是否能順利以觀察員身份參與WHA，仍有不少變數。

邱臣遠認為，蔡政府要拿出更靈活、務實的外交方針，才能有效爭取各國認同，例如去年曾在WHA正式會議發言支持台灣的國家，包含德國、盧森堡、捷克及立陶宛等，外交部應保持溝通，即時掌握各國立場。而2022年32個歐洲國家與加拿大在歐洲議會成立的「福爾摩沙俱樂部」平台中，聯名致函WHA提倡台灣入會，政府必須持續爭取支持。

邱臣遠建議，除了官方管道，也可透過我國僑胞與商界於各種活動倡議，向當地政府爭取支持，增加台灣發聲機會。他提到，蔡總統為了擺脫台灣對大陸市場的依賴，推動新南向政策揚言開拓新市場，但去年10月至今，新南向18國進出口貿易總額呈現下降趨勢，政府試圖「抗中」卻拿不出及格成績「保台」，讓台灣陷入經濟困頓危局。

邱臣遠說，對應錯綜複雜的國際情勢，單一管道的模式與大撒幣的策略，只會限縮台灣的國際交流空間，這是蔡政府需要檢討的。政府未來除了另闢新市場，也要推動貿易多元化、加速產業升級轉型，唯有提升台灣國際競爭力，才能穩健迎向未來變局。

張其祿指出，蔡政府在兩岸關係上陷入僵局，若兩岸關係無解，要加入WHO、國際民用航空組織（ICAO）等國際組織談何容易，蔡政府應把實際的困境告訴民眾，而非用空話愚弄民眾。他提醒，大陸商務部對台灣啟動貿易壁壘調查，過去對台的讓利，現在卻成為調查的重點，對ECFA的影響不容忽視。

張其祿說，我國經濟部宣稱禁止從對岸進口的2455項商品，只占台灣出口到對岸比重0.9％，試圖淡化貿易壁壘調查可能的影響，但完全是避重就輕，實際上未來兩岸貿易議題將可能直接在WTO場域直接上演攻防。而值得一提的是，WTO既有上訴機構2019年起已暫時停擺至今，歐盟、中國、澳洲及紐西蘭等52國改以「臨時上訴仲裁多邊協議」（MPIA）臨時性代替措施處理，但台灣目前沒有加入MPIA，就算趕緊加入，仲裁結果也未必有利台灣。

張其祿表示，若當前台美、台歐、台日等多邊關係號稱史上最好，蔡政府應與友好國家展開合作交流，包含調整產業供應鏈結構、推動「友岸外包」，運用「價值同盟」與「矽盾」等獨特優勢，儘速加入CPTPP等中國大陸影響力尚未進入的國際組織，甚至另闢蹊徑與民主同盟國家建立合作關係，才是務實之道。