美國麻省理工學院學者蔡立慧一項重要研究發現，在患有阿茲海默症且CDK5過度活躍的小鼠身上測試一種肽，小鼠的DNA損傷、神經炎症和神經元丟失較少。研究團隊在患有阿茲海默症，且具有突變Tau蛋白形式導致大腦蛋白質纏結的測試小鼠身上，且治療後，Tau蛋白流行率及神經元丟失都變少。接受測試肽的小鼠，比起給予亂序肽的對照組小鼠，通過水迷宮的任務表現更佳。此項新發現，可在未來研究出足以逆轉阿茲海默症造成破壞性影響的藥物。

美國麻省理工學院（MIT）學者、中興大學獸醫系校友蔡立慧（Li-Huei Tsai），為大腦研究領域專家，近期該團隊在《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表突破性研究，找到「逆轉」阿茲海默症的新方法，在國際學界引起高度關注，美國學界更認為蔡立慧在未來相當具有被提名諾貝爾獎的潛力。

蔡立慧團隊利用肽（peptide）又名縮氨酸，干擾通常在阿茲海默症患者大腦過度活躍的酶。這種化合物能阻止名為CDK5的酶過度活躍，以免損及神經，導致認知能力下降。蔡立慧表示，「這種肽的作用非常顯著；在減少神經組織退化和神經炎症反應、甚至挽救行為缺陷方面，看到了神奇效果。」經過進一步實驗，研究人員樂觀認為，這種肽最終可用於治療阿茲海默症和其他類型的失智症患者。

蔡立慧現為美國麻省理工學院大腦與認知科學系教授，美國科學院院士，更於2008年獲選為中研院院士選舉最高票與最年輕的女院士，主要研究領域包括神經精神障礙、自閉症和阿茲海默症。蔡立慧1982年畢業於中興大學獸醫學系，接著取得威斯康辛大學分子生物碩士，1990年取得美國德州大學西南醫學中心病毒學博士，2007年獲頒中興大學傑出校友。

蔡立慧回母校發表重大研究，興大師生們都相當振奮，中興大學校長薛富盛也將發信表達恭賀之意，並且邀請蔡立慧日後抵台返母校專題演講。薛富盛表示，台灣高教絕對有能力培養出非常優秀的前瞻研究人才。