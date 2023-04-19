美國喜劇動畫《海綿寶寶》無厘頭的內容吸引不少死忠粉絲，首度來台跨界聯名運動賽事，攜手代表色為黃色的中信育樂旗下職業球隊，舉辦一系列「超級試煉會」，第1站前進「中信二哥」T1聯盟新北中信特攻所在的「特攻基地」新莊體育館，與中信特攻的特務們一起進行修煉。

新北中信特攻在4月22日和23日的主場賽事，和海綿寶寶聯手打造主題周活動，周邊活動以及佈置將融入海綿寶寶元素，包括「Go kart卡丁車體驗活動」、「海綿寶寶主題拍貼機」「蟹堡王美食市集」、「海綿寶寶與派大星大型氣墊」以及「球員、海綿寶寶及好朋友們的造型拍照立牌」等活動，球團也特別客製一款海綿寶寶造型海綿作為這兩日的進場贈品。

特攻官方商品部也配合這次主題周推出各式海綿寶寶聯名商品，除了主題球衣外，還有多款短T、花襯衫、抱枕、毛巾，歡迎球迷本周末來新莊體育館投入海綿寶寶的懷抱，一起享受這場美好的籃球盛宴，攜手捍衛主場。