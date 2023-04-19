FULL SPEECH: Vivek Ramaswamy Remarks to NRA Leadership Forum

台海議題逐漸成為國際注目焦點，甚至在美國總統大選中也成話題。美國共和黨總統候選人Vivek Ramaswamy日前提議，讓美國步槍協會來台開設分部，並要讓每個台灣家庭擁槍，藉此嚇阻大陸侵台，引起台灣網友驚呼「美國真的唯恐天下不亂」、「要把台灣變美國第51州？」

Vivek Ramaswamy本月15日在一場造勢活動上談到兩岸議題，認為阻止大陸入侵台灣的方法，就是讓台灣的所有家庭都擁槍，讓台灣人捍衛自己，美國則可以提供相關訓練，並高喊「台灣我們來了」、「我們與台灣同在」，讓台下全體觀眾無不起身歡呼、鼓掌，力挺Vivek的相關言論。

但據了解，該場造勢活動是美國全國步槍協會（NRA）所舉辦，Vivek甚至在造勢中提議要讓美國全國步槍協會來台開設分布，台下群眾支持的應是其中所包含的龐大利益。

此外，先前美國前白宮國安顧問歐布萊恩來台時，也提到若有百萬台灣人手持AK47捍衛家園，大陸將重新評估是否侵台，如今又有美國政治人物要來台灣發槍，Vivek的造勢影片火速引起網友在PTT討論，傻眼批「是想把台灣變地獄島嗎」、「哪有一直叫人家拿槍的？死的不是自己家的都很會講」、「前面來了個要訓練用AK的，現在又來個要發步槍的」、「兩岸都不想， 最想打的根本是美國」、「叫盟友送死、美國獲利，這就是美國精神」、「美國真的沒落了，政客比dpp還搞笑」。

還有許多網友分析指出，「很懂選舉的候選人，軍火商的政治獻金get」、「美國到底是X小國家？軍火是門好生意」、「想賣槍想瘋了」、「不愧是全世界最大軍火商」。