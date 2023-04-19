北京市19日召開長峰醫院火災事故情況通報會，北京市公安局刑事偵查總隊總隊長孫海濤在會上說明，18日長峰醫院火災事故發生後，會同消防等相關部門，展開調查訪問、勘查檢驗。經查北京長峰醫院院長王某玲、副院長汪某（女，37歲）、總務科主任王某陽（男，50歲），施工公司負責人王某峰（男，47歲）、現場施工人員程某君（男，33歲）等共12人，涉嫌重大責任事故罪。目前上述人員已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。
下一步，公安機關將會同相關部門，進一步深入偵查調查、完善固定證據，依法打擊處理。
而事故爆發後，陸媒也一度對長峰醫院背後醫療集團經營表示憂慮，出現高負債率、頻頻借款，甚至出售子公司緩解資金壓力。此外，長峰醫院實控人汪文傑雖頭頂不少專家、協會主委名號，但實際僅為大專學歷，學術成果與真實醫學專業能力成疑。
根據公開資料顯示，北京長峰醫院是一家以血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的綜合二級醫院，是長峰連鎖機構的旗艦醫院，也是長峰醫院集團在北京的唯一分支醫院。另外還在上海、南寧、廣州、西安、合肥、長沙等20城開設醫院。
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