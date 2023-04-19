Western Alliance Bancorp公布第一季調整後每股盈餘年增3.6%，為2.30美元，遠優於市場預估的2.04美元。

第一季Western Alliance淨利息收入較去年同期增加36%，為6.099億美元，與美國銀行業巨頭一樣，利息上揚帶來了意外之財。

儘管如此，由於短期借款和附利息存款的平均餘額增加，該銀第一季淨利息收入仍較前一季下滑5%。

不斷惡化的經濟促使該銀行在第一季儲備1900萬美元的「雨天資金」（rainy-day funds）以備不時之需，比去年同期高出1倍多。

該公司表示，第一季總存款較前三個月下滑11.3%，為476億美元，但存款在本季底已經穩定下來，從3月31日到4月14日增加了20億美元。

執行長Kenneth Vecchione在聲明中表示， 雖然在其他銀行倒閉後，我們立即遇上存款淨流出增加，但存款餘額已迅速穩定下來。

Western Alliance Bancorp並表示其存款約73%已經投保，且即時可用的流動性超過未投保的存款。此外，公司已投保之存款比例遠高於美國前50大銀行間的產業標準。

Bespoke Investment Group分析師在研究報告中表示，Western Alliance的業績是「銀行業回穩的另一個跡象」。

另一方面，被道明銀行集團（TD Bank Group）收購的First Horizon Corp上季經調整後每股盈餘為45美分，略低於分析師預估的47美分。

Bespoke在報告中表示，First Horizon的獲利表現略為低於市場預期，但大致來說，雖然這家地區銀行雖然表現未能達標，但顯然並沒有身陷重大危機。

在矽谷銀行（SVB）上月倒閉引發對銀行業可能爆發系統性風險的擔憂後，投資人開始緊盯銀行股財報。Murphy & Sylvest Wealth Management資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，雖然大型銀行整體業績表現非常好，但我認為市場焦點將放在地區銀行上，因為這確實是衝擊的震央。