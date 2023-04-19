今天公布的民調顯示，英國過半民眾不贊成用納稅錢負擔5月查爾斯三世（King Charles III）加冕大典費用。

法新社報導，「輿觀」（YouGov）民調發現，51%受訪者認為，5月6日查爾斯和卡蜜拉（Camilla）的加冕儀式不應由政府付費。

近1/3（32%）表示應該這樣做，約18%不知道。

英國陷入生活成本危機，公民營部門大舉罷工，數十年來的高通貨膨脹侵蝕利潤，種種情況都讓民眾對加冕大典興趣缺缺。

5月6日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行加冕大典後，5月7日在溫莎城堡（Windsor Castle）還有一場音樂會，政府尚未透露會花多少費用，但數千萬英鎊應該跑不掉。

此外，英國5月8日還會多放一天假，也會產生額外的經濟成本。

1953年，查爾斯的母親、已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的加冕大典耗資91萬2000英鎊，相當於現在的2050萬英鎊。

與此同時，查爾斯的祖父喬治六世（King George VI）1937年加冕花費45萬4000英鎊，相當於2023年的2480萬英鎊。

這項針對4246名成年人的民意調查發現，最受生活成本危機衝擊的年輕人，最不贊成為這一具有里程碑意義的時刻埋單。

在18至24歲族群中，約62%反對由政府出資，15%贊成。

但65歲以上族群有43%贊成由納稅人負擔，44%反對。