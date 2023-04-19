G1焦土戰中含恨落敗的太陽，今（19）日打氣精神繼續迎戰快艇，對於擁有四星連線的太陽來說，落後13分不是大問題，靠著杜蘭特（Kevin Durant）、戴文布克（Devin Booker）及保羅（Chris Paul）的輪流發揮，以及韋斯布魯克（Russell Westbrook）末節追分時刻的2次傳球失誤，太陽在激戰中成功勝出，以123比109擊敗快艇，系列賽形成1比1平手。

雙方先發陣容保持不變，開局面對老冤家杜蘭特，韋斯布魯克迫不及待送上見面禮，當杜蘭特施展最擅長的中距離跳投，韋斯布魯克將最熟悉的陌生人給殘暴封下，延續前役氣焰，快艇首節以26比22暫時領先。

次節快艇將領先幅度擴大到13分，此時杜蘭特跳出來接管戰局，單節有著10分進帳，太陽反而倒打一波23比10攻勢，半場結束以59比59逼平，第3節戴文布克手感順，以百分百命中率獨拿18分，持續幫助太陽穩固領先優勢。

快艇末節一度看見逆轉希望，追至109比115的兩波球權落後，不過整場才發生3次失誤的韋少，卻在追分關鍵時刻奉送2次傳球失誤，隨後保羅（Chris Paul）穩健中距離再度拉開比分，最終太陽成功逆轉快艇，系列賽扳成1比1平手。此外太陽兩大球星也終結了不名譽紀錄，保羅中斷了名裁判佛斯特（Scott Foster）執法時的季後賽13連敗，杜蘭特也中止個人在季後賽的7連敗。