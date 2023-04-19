台南市客語人口比例全台最低，但市府客家事務委員會響應行政院客委會「一代人救轉客話」宣言，近年來積極推動客語深根服務，不僅持續開設客語認證班、客家語言文化推廣班，客語認證參與人數及通過認證人次也逐年增加，希望建構完善的客語發展環境，讓國家語言得以永續發展。

據統計，設籍台南市的客家人口數推估有13萬2394人，設籍比例約為7.06％，為台灣本島各縣市最低。不過，市府仍於2020年10月16日成立客委會，希望建構大台南客家環境，瞭解客家鄉親需求，找到年輕客家世代，並建立在地人才庫。

市府客委會主委古秀妃表示，行政院客委會推出「一代人救轉客話」宣言，目標鎖定2050年300萬人講客語；為配合國家語言發展，該會也針對不同年齡層，推出不同的計畫與方向。

其中，在幼兒方面，持續推動幼兒客家語言文化推廣計畫，自2017年至今，已有21所公、私立幼兒園申請，超過4100名幼兒受惠；2021、2022年還提出客語說故事種子教師培訓及客話講故事活動，共培訓出34位種子教師，並在全市圖書館、文化中心、國中小、幼兒園進行推廣，共有2385位大小朋友參與。

另外，市府還從2019年起向行政院客委會申請「客語深根服務計畫」，持續開設客語認證班、客家語言文化推廣班，從最早的22個班次，拓展到如今的34個班次，平均每年服務人數達500人以上。

此一計畫的成果，也反應在台南市客語認證參與人數逐年增加，從348人成長到640人，通過認證的人次也達到180人，在在顯示台南客語發展的量能，以及向下扎根的基礎客語建設。

古秀妃認為，台南並非客家文化重點發展區，客語人口的比例也是全台最低，但不僅有2022年全國客語教學績優人員謝明麟，同時也在去年同步配合中央法規修訂客語能力認證獎勵計畫，新增基礎級、高級和專業級的獎勵，正朝多元方向推動客語。