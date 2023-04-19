蘇丹軍閥內鬥情勢惡化，日本今（19）日宣布撤僑，已著手準備派遣自衛隊飛機運送日本僑民。
綜合日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今日召開緊急記者會，指出有鑒於蘇丹正規軍與準軍事組織發生激烈衝突，當地治安惡化，宣布已著手準備派遣自衛隊飛機接送滯留當地的日本僑民。
他說包括日本使館人員在內，目前約有60日本僑民滯留蘇丹，在當地的日本公民全數平安。
松野博一17日曾在記者會上呼籲在蘇丹的日本國民不要外出，也呼籲公民不要前往蘇丹。
（持續更新）
蘇丹軍閥內鬥情勢惡化，日本今（19）日宣布撤僑，已著手準備派遣自衛隊飛機運送日本僑民。
綜合日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今日召開緊急記者會，指出有鑒於蘇丹正規軍與準軍事組織發生激烈衝突，當地治安惡化，宣布已著手準備派遣自衛隊飛機接送滯留當地的日本僑民。
他說包括日本使館人員在內，目前約有60日本僑民滯留蘇丹，在當地的日本公民全數平安。
松野博一17日曾在記者會上呼籲在蘇丹的日本國民不要外出，也呼籲公民不要前往蘇丹。
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