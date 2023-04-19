針對「死刑判決確定後半年內執行」全國性公民投票提案，中央選舉委員會決定將舉辦聽證會。立委王鴻薇關心何時舉辦聽證會，中選會主委李進勇今表示，大約在5月初舉行，如果要補正，就必須補正，補正後就依法審定。

徐紹展領銜提出全國性公民投票提案「您是否同意增訂監獄行刑法第145條第2項：『死刑之執行，應於諭知死刑之判決確定後6個月內執行完畢。除法律另有規定外，不停止執行』。」中選會認定為釐清相關爭點，有舉行聽證必要。

王鴻薇今天在立法院司法及法制、內政委員會聯席會議詢問何時舉辦聽證會，李進勇回應，大概會在5月初舉辦聽證會。

至於有哪些爭點要釐清，李進勇說明，主文到底是要創制法律條文，或是要創制立法原則，必須要釐清，另外還有一些子法的問題要釐清。他強調，開聽證會釐清疑點，是基於協助案子可以成案，他要澄清並不是在擋提案。

李進勇表示，通常是開一次聽證會，如果要補正，就必須補正，補正後就依法審定。