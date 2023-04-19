一名男網友分享，和前女友分手了10年，直到現在他都還清楚記得對方的衛生習慣有多差，除了衛生棉丟垃圾桶不會捲起來，某次兩人要滾床單，他伸手摸了一下女友私處，結果卻挖到一坨黃色的屎，同時還伴隨著一股刺鼻惡臭，讓他當場軟掉，可怕的是前女友竟然還想繼續，讓他當場崩潰奪門而出，兩人也因此分手。

一名男網友近日在臉書社團《和前任的那些事(匿名)》上分享，與前女友分手10多年，但對方的邋遢程度讓他到現在還無法忘記。他表示，前女友生理期來的時候，不管是用衛生棉還是護墊，都直接整片攤開丟垃圾桶，最可怕的是，前女友連到原PO的朋友家作客也都是這樣，讓朋友們飽受驚嚇。

男網友表示，前女友的衛生習慣讓他不敢恭維，最扯的一次是兩人要愛愛的時候，他伸手摸女友的私處，結果手伸上來卻聞到一股刺鼻臭味，仔細一看發現手上有黃黃的膏狀物，愣了一會才意識到手上的竟然是「大便」，讓他當場險爆粗口，無法理解怎麼會有人上完廁所竟然不擦乾淨。

男網友指出，看到大便的瞬間他就軟掉了，但前女友竟然還想要繼續，讓他忍無可忍，直接奪門而出，後來兩人的感情也以失敗告終，因為不管怎麼勸說前女友，對方死都不肯改善自己的衛生習慣。

貼文引起網友熱議，「這篇很有味道」、「這衛生習慣很可怕」、「看完文字敘述好想吐」、「這畫面不能想像」、「這個驚嚇程度破表」、「堪稱是屎濕（史詩）級的愛情」、「想知道她多久洗一次澡」、「這是擦屁股的方式錯誤吧？為什麼私密處會沾到屎？這會感染的吧？」