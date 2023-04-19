台商到中國大陸投資，去年利益匯回1144億元創歷史新高，三三會理事長林伯豐表示，台商到大陸投資6成有利潤，經過發展之後達到7成以上有獲利，疫情經濟衰退只剩到3到4成有賺錢，現在經濟回復，中國大陸經濟成長率可達4到5％，台商可望回到7成以上獲利。

至於，大陸針對台灣提出貿易壁壘調查，林伯豐說，WTO是世界組織，要求的規範只要會員都要遵守，這樣的情況之下，台灣跟大陸洽商是必須的過程。不過，對於大陸的競爭，台灣競爭力不夠，政府要找出因應對策找出辦法，包含稅費、水電供應、成本維護等，降低台商在台灣製造生產包含農業的傷害。

林伯豐說，三三會5月如期到到中國大陸拜訪，拜訪對象主要對象是江蘇省地方政府，與各地的台商協會，以維護台商在大陸發展。

外界關心，企業是否會擔心ECFA中斷？台灣應該要對於中國大陸表現善意，爭取台商繼續享受現在ECFA優惠，他說，ECFA可以無限期也可以提前截止，希望政府應該要與大陸對接，來洽商、協商。

林伯豐說景氣最壞的時候是現在，政府應考慮對於工業、光電優惠措施，協助產業發展，讓外銷可以順利。