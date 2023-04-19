北橫公路台7線49.7K大曼路段，去年10月受尼莎颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，造成大規模坍方阻斷，崩塌總面積達近8萬餘平方公尺，公路總局第一區養護工程處復興工務段積極針對台7線49.7K大曼路段辦理搶災作業，今年1月起起開放每日2班次戒護通行，另規畫5月上旬增加開放時段，白天每2小時開放戒護通行15分鐘，夜間則維持預警封閉。

一公處復興工務段指出，目前大曼路段持續積極辦理邊坡修復作業中，現場已調派4組工班機組同步辦理邊坡刷坡掛網及噴漿護坡工程，截至目前，邊坡修復完成總面積達30％約2.5萬平方公尺，後續將持續趕辦以提升邊坡抗災能力及道路安全。

北橫大曼段搶修，5月白天每2小時通行15分鐘。(一工處提供／呂筱蟬桃園傳真)

為掌握邊坡狀況及維持用路人安全，一工處與陽明交大團隊合作於上、下邊坡設置微地動監測站及落石告警系統，並以監測之落石事件態樣及頻率，預測邊坡落石風險及通行安全，故欲前往巴陵—明池的民眾，可於行前上網至公路總局第一區養護工程處首頁，並連結「台7線49.7K大曼路段邊坡落石示警」即時更新資訊，方便預先了解邊坡落石資訊及規劃行程。

一工處也說，觀察落石告警系統自去年12月28日至今，落石事件已由每日逾20次趨緩降低至約2次，另因應梅雨季節來臨，邊坡可能致災，請多利用落石示警系統了解現場狀況，或電洽復興工務段（03)3822356查詢。