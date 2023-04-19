在印度孟買附近舉辦的一場頒獎活動上，超過100萬人在超過攝氏38度的高溫下曝曬5個小時，導致11人中暑死亡，50餘人送醫，另有約600人感到身體不適。

據《印度快報》（The Indian Express）報導，印度西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）政府16日，在「新孟買」一處廣場為當地著名社會活動家達爾馬迪卡里（Appasaheb Dharmadhikari）頒獎。

龐大的觀禮人群從上午8點抵達會場，直到下午1點活動結束，在烈日下坐了5個多小時。印度官員表示，印度氣象局當天並沒有發布熱浪警告。但有印媒稱，「新孟買」作為規劃新建的衛星城市，氣象基礎設施嚴重不足，印度氣象局並沒有在這裡設立觀測站，而是採用了距離「新孟買」35公里外的孟買觀測站數據，測出的最高溫度為34-35攝氏度，低於實際溫度。

此外，不少參加活動的人並非本地居民，而是從周邊或更遠地區長途旅行來的，參加活動前的疲憊加劇了中暑的可能性。

馬哈拉什特拉省首席部長辛德（Eknath Shinde）稱這一事件「令人悲傷和不安」，承諾為每位受害者的親屬提供50萬盧比（約18.5萬元新臺幣）的賠償，並為住院患者提供免費治療。