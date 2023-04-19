2015年警方出動M化車定位破獲詐騙集團機房，陳姓男子等4人遭依恐嚇等罪起訴，台灣高等法院更一審駁回檢方上訴，認定檢察官舉證不足，判決4人無罪確定。本件合法搜索的證據有證據能力，但警方使用「M化車」偵測目標手機位置所取得之直接證據，欠缺法律授權，違反法定程序，無證據能力。

檢方起訴指控，陳姓男子等4人向人收購行動電話SIM卡（人頭門號），再以同夥之桃園市龍潭區居所為機房，在2015年4、5月間以人頭門號聯繫鄭姓女子等5人，誆稱其等子女涉入毒品糾紛遭綁架，要求交付贖金。

鄭姓女子等3人陷於錯誤交付款項，另2人經與家屬確認安全無虞，並未付款，而未得逞。檢方偵結起訴，認為陳男等4人涉犯恐嚇取財既遂及未遂等罪嫌。

高院更一審駁回檢方上訴，維持桃園地方法院一審判決，認定依卷內證據，被害人確遭同一集團成員以前開人頭門號聯絡，遂行恐嚇取財犯行，但行動電話基地台所得接收者，是該基地台位址附近一定範圍內之訊號，無法精確特定通話者定點位置。

更一審認為，本件僅憑卷內基地台位址，不足以認定犯案機房即為該地址，且本案犯罪時間距警方執行搜索已隔數10天，縱陳男的等人搜索時在該地址內，亦無法逕認定他們在案發時也在該處且而是本案之行為人。

更一審表示，本案並無其他積極證據足資證明陳男等人確有檢察官所指犯行，應為其等無罪之諭知，一審同此認定，諭知陳等4人無罪，核無不合。檢察官未提新事證之上訴，為無理由，應予駁回，全案確定。

更一審也在判決理由指出，我國目前尚未制定科技偵查法或相關法令依據，是警方使用「M化車」偵測目標手機位置所取得之直接證據，欠缺法律授權，依刑事訴訟法第158條之4規定，違反法定程序，並無證據能力。

更一審認為，本件警方使用「M化車」僅是偵查方法之一，於報請檢察官指揮時，尚依據卷內通聯紀錄、現場觀察等其他蒐證資料，據以聲請搜索票，經法院依自由證明程序予以核准，警方依法院准許、核發之搜索令狀執行搜索、扣押，所取得之證據就證據使用禁止之放射效力而言，與「M化車」之連結相對薄弱，應認警方合法搜索所得證據，均有證據能力。