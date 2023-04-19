美國日前才發生16歲非裔少年因為按錯門鈴，遭到白人屋主槍擊的離譜事件，兩天後又傳出有妙齡少女因為開錯車道，被民宅主人誤會而慘遭槍殺，消息傳出震驚全美。

美國有線新聞網（CNN）報導，這起不幸事件發生在15日晚上10點左右，20歲女子吉莉斯（Kaylin Gillis）和3名友人一同開車，打算前往紐約州北部華盛頓郡（Washington County）一座小鎮找朋友，卻不小心開進65歲莫納漢（Kevin Monahan）的住家車道，被莫納漢開了兩槍，其中一槍擊中吉莉斯。

美國傳出20歲女子因為開錯車道，被民宅主人誤會、慘遭槍殺的消息，震驚全美。

華盛頓郡警長墨菲（Jeffrey Murphy）指出，該地區十分偏僻，「路上都是沙土，很容易迷路。這群人把車開上車道，只待了一下子就發現自己開錯了路，正要離開時，莫納漢走出來朝他們開了兩槍」。墨菲另外補充說，該地區的手機訊號很差。

莫納漢隨後遭到檢方依二級謀殺罪名起訴。根據警方調查，當時吉莉斯一行人僅停在車道上，並未下車，跟莫納漢之間也沒有任何互動，「莫納漢沒有理由認為自己受到威脅，」墨菲表示。

不過被告方卻提出了不同的解釋。莫納漢透過律師表示，「當時有好幾輛車，包含一台摩托車，催著引擎快速衝上車道」，讓他備感威脅。

警方也證實，共有兩輛汽車和一輛機車，在街上來回行駛尋找地址，載著吉莉斯和她男友的汽車在掉頭離開時遭到槍擊。莫納漢的住家車道長約200公尺，沒有樹立任何禁止進入的標示。