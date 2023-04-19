中華菱利E300電池容量為42.6kWh，續航力最高可達326KM，同時支援CCS1 DC直流快充，電量從0到80%，僅需約45分鐘的時間，充電10分鐘約可行駛45KM，大幅度省下充電時間。隨著政府積極投入充電樁基礎建置，預計2025年充電樁建置計劃將擴建至7800個，以提供國人更便利的充電環境，加速台灣電動車市場成長。中華菱利電動車充電規格採用J1772(慢充)及CCS1(快充)，是市場上普遍的充電樁規格，消費者均可於充電站進行充電。

中華菱利E300為台灣第一台也是唯一台電動商車，具有低碳環保效能，將可有效協助中小企業降低公務運輸之減碳壓力。中華菱利電動車領先業界，提供車電分離方案，讓消費者們只需負擔車體價格(不含電池)，即可輕鬆入手電動商用車，車電分離車價最低只要59.2萬起，並採取每月支付電池月租費的租購方式，每期2990元起。