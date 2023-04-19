台灣知名電腦品牌「微星」，在大陸銷售一款滑鼠包裝上印有「ROC」字樣，讓大陸網民氣炸喊抵制；對此，微星科技在微博急發聲明道歉，稱「作為一家中國公司，微星科技一直堅持一個中國原則」。

因為有大陸網民在微博po出這張滑鼠照，包裝上標示公司地址ROC，於是他私訊官方客服，台灣是否為中華人民共和國一部分，客服則回答是，「微星是中國台灣品牌呢。」

貼文一出引發網友熱議，不少大陸網民喊拒買，因此微星科技趕緊在微博發聲明致歉。

對於近日網上輿論我司特此聲明如下：

作為一家中國公司，微星科技一直堅持一個中國原則，維護國家主權和領土完整。致力於科技技術創新，研發優質產品，服務於全球用戶。

一、關於用戶反饋贈品鼠標標識事件，我司對於舊款包裝產品地址標識錯誤深表歉意。出現這類問題我司相當重視，立即反饋。

二、關於客服回復用戶留言造成的不良影響，我司也深表歉意，並已加強客服培訓工作。

在此微星科技感謝大家監督，我司會更加完善後續工作，對於此次事件的發生再次道歉。但這份致歉聲明，也讓台灣PTT網友不爽，「為了錢⋯唉，抵制也剛好而已」。