行政院推動六部會組織改造，草案正在立法院審議，其中新增設三級機關中，政府有意推動部分首長「常務及政務雙軌制」，除了由常任文官擔任以外，也可允許政治任命。對此，國民黨立委賴士葆批評，民進黨政府吃相太難看，拚這會期通過，下會期啟動開始酬庸；國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨強烈反對。

賴士葆表示，這是破壞文官制度，三級單位，例如財政部的五區國稅局長、金管會銀行局長等官員，都改為政治任命，這樣從普考、高考嗷嗷待哺一路爬上來的文官情何以堪，民進黨吃相太難看。

賴士葆指出，拚這個會期通過，急迫性在哪裡？下個會期要開始酬庸，各位想一下，五區國稅局長政治任命不得了，透過查稅、追稅來做政治追殺，這樣可以嗎？絕對反對到底。

賴士葆批評，於民進黨執政後2022大敗一點都沒有反省檢討，而是一直仗著國會多數暴力，予取予求，不斷擴權增權。

曾銘宗表示，對民進黨用人很不安心，抱持高度懷疑，綠營過去用很多政務官，有意識形態、不講求專業，又把部會底下的署要改為政務任用，國民黨表達強力反對，到時候會打擊文官士氣，會胡亂用人，國民黨強烈反對。