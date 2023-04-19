開會途中碰上攤商聚集在場外，要求進場參與會議。（張芷瑜攝）

台北環南市場自治會遭控帳目不清，北市議員應曉薇19日帶自治會長會長林勝東說明原委，中途也碰上攤商聚集在場外，要求進場聆聽開會內容，林勝東說明，去年開會後決議，全年統一電價費率每度2.74元，結算有剩餘會回饋市場業者，北市市場處副處長高群荐則說，會要求各市場帳目公開透明，有問題就查核。

應曉薇表示，去年8月10日市場開會討論，列席包含工務局、中華電信等，對電表讀數異常，中華電信回覆是設備使用在習慣上會造成度數差異，會後也要求向攤商說明清楚。

應曉薇指出，有人質疑電費收取有問題，電費收2.74元是經過專業會議討論通過，並非會長個人決定，當時是公開招標物管公司來管理，開會紀錄也都給市場處過目，確認沒問題才公告。

林勝東說明，去年開會後決議，全年統一電價費率每度2.74元，結算後若有剩餘會回饋市場業者，而財務報表內的公共關係費，包括花籃、奠儀等，都有核銷憑證，對於有攤商對電價溢收不實指控，會保留法律追訴權。

場內記者會開到一半，場外有攤商組成團體，希望進場說明，攤商表示，記者會發給全部的人，又不是閉門會議，難道攤商都不是人嗎，我們沒有要抗議是要澄清，才帶有過半攤位的連署書來，應要聽聽民眾的聲音。

高群荐表示，環南市場收取費用總額包括電費跟管理費，環南市場是依流動電費加上0.5元作為市場自治會管理費，每個市場收取總額要依該市場規模等而定，市場處依法備查，市場財務跟會議紀律每個月結束都會公告。

高群荐也說，自治會運作有代表、監察人，會務支出都是經自治會務人員監察確認之後才核銷，屬於自治範圍，攤商若對收取費用有疑慮，會要求相關資料公開透明，有問題就查核，有質疑部分就會要求公布明細。