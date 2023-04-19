櫃買中心統計，截至4月18日止，共計發行21檔國際債券，其中15檔為美元計價、5檔為澳幣計價、1檔為南非幣計價，遠低於去年同期的88檔，發行總金額22.71億美元也較去年同期的128.83億美元銳減82.37％。

櫃買中心債券部經理林裕崇指出，Fed去年升息造成市場波動較大，新發行本身就不易形成，且受制於先前已授予發行額度，若沒有贖回也難有額度再發行，普遍都須等待降息之際才會有贖回狀況出現。

國際債券主要是以機構投資人為主，投資大戶為壽險公司，林裕崇分析，壽險業受投資評價虧損、防疫保單壓力衝擊，今年海外投資額度非常有限，預期需等待下半年Fed升息循環停止或甚至降息、壽險體質轉佳，市場才會有較大幅轉變的機會。

不過，散戶、機構型投資人動作卻是呈現翹翹板，櫃買中心總經理李愛玲點出，在市場預期升息循環進入尾聲下，以一般投資人為主的債券ETF市場交易熱度也自去年第四季開始大幅拉升，在櫃買中心推廣「股債配置」觀念下，作為小額商品的債券ETF成為散戶投資人相對親民的選擇。

林裕崇指出，去年全年債券ETF交易人數僅約15萬人，但今年截至4月14日止就已超過30萬人，寫下歷史新高，自然人交易金額也達706億元，同創歷年最高；而在日均成交金額方面，截至3月底也來到27.29億元，對比去年同期的9.99億元，大幅成長近兩倍。