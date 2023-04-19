群益證14日（上周五）爆出20,046張，創下2021年8月2日來新高，股價攻上13.7元漲停，雖然當天收盤開發金對外否認，但本周來，17日及18日拉回休息，成交量也明顯萎縮，今天再度展開漲勢，早盤最高14元大漲4.5％。

若再進一步看近3個交易日（14日至18日），累計成交量為45,710張，受託買超的最大券商為永豐金券，買超2,001張，其次為兆豐金-大安1,501張，賣超第一大券商為摩根大通1,385張。

由比於開發金，14日股價收漲0.76％，瑞銀、摩根士丹利、摩根大通及凱基-台北居前四大受託買超券商，各買超4,582張、3,660張、2,678張及2,301張，主要是外資券商敲進，另統計，外資從3月22日開始大敲，累計買超11.14萬張。

累計近3個交易日，買超開發金第一大券商為摩根大通的10,079張，其次為瑞銀的6,817張、摩根士丹利的5,069張以及凱基-台北2,446張。