日前「農業部組織法草案」及所屬三級機關（構）組織法草案成功出委員會，農委會主委陳吉仲不禁激動哽咽，陳吉仲今（19）日於《新聞不芹菜》節目說，會落淚是因為自己「感情豐富、對農業太投入」。

1988年5月20日，前民進黨立委林國華等人率領雲林縣農權會，以「農業開放可能導致農民權利受損」為抗議目標，主導台灣南部農民北上台北市請願，並提出全面農保、全面農眷保險、肥料自由買賣、增加稻米保價與收購面積、廢止農會總幹事遴選、廢止農田水利會會長遴選，以及成立農業部等。

立法院司法及法制委員會在4月10日併案審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案，當天成功出委員會，面對歷史性的一刻，農委會主委陳吉仲不禁哽咽失聲，落下激動的淚水。

節目主持人黃光芹提問，落淚的原因是因為升格農業部？是否大家要準備改稱「陳部長」了？

陳吉仲表示，總共有5個部會要組改，農委會升格農業部是回應520農運的訴求，時隔35年後終於要有農業部，會哭是因為自己感情豐富，也是因為對農業太投入，所以當立法院司改委員會逐條審查完農業部組織法草案時，當時真的太激動講不出話來，就像是人一輩子的理想終於達到，因此特別有感而發。

陳吉仲說，許多農業政策經過多次政黨輪替都沒完成，也是一直到蔡總統任期才陸續完成，包含農民退休儲金等，讓農民可以專心務農，也吸引從農，農業部的重點在於能否解決未來30到50年碰到的考驗，不論誰當部長應該都會很好，自己工作就是滿足農民期待，加上自己本來就不是政治出身，會極力把當初政見一一落實這才是重點。

陳吉仲也因為多次家中務農經歷落淚，例如養豬、種檳榔、紅豆等，被外界稱作「農業大孝子」。