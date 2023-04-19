花式滑輪溜冰兄妹檔李劭冠／李劭倢這次將代表台灣出征杭州亞運，有趣的是2人的教練正好是自己的媽媽，一家人將一起拚戰亞運，盼能奪下金牌。

22歲的李劭冠與18歲的妹妹李劭倢過去並未長久搭檔，去年2人一起出征在阿根廷舉辦的世界全項目溜冰錦標賽，身上穿的舞衣、選用的比賽曲目充滿濃濃客家風，這次亞運也將保留這項台灣元素。

本屆杭州亞運首度加入雙人溜冰舞蹈項目，也讓李劭冠／李劭倢有機會為國出征亞運，李劭冠直呼期待，李劭倢說：「之前我們都沒有參加過亞運，希望能為台灣拿出好表現。」

有趣的是，李家兄妹的教練正好是自己的媽媽，郭文平坦言，要在媽媽與教練2個角色中做好拿捏是很困難的事，她笑著說：「所以有時候要請求一些外援，小時候是我指導他們，但現在是我們3人一起討論、完成。」

為了提升技術分、藝術分，他們特別請國際裁判協助修正，也聘請舞蹈老師幫忙。李劭冠指出，不同於過去單人出賽，雙人在男生部分更需要增加上半身肌力，因此他也增加重訓，妹妹則說要增加柔軟度，盼能擊敗中國大陸、印度2大強敵，一舉奪金。