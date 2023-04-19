官方認證兩科技平台效率，臉書比谷歌好。金管會主委黃天牧19日在立法院財委會揭露，本月10日到17日證券周邊單位呈報95件不實投資廣告，其中提供臉書88件，臉書隨即下架39件，提供谷歌七件不實通報，但谷歌一件都沒有下架，黃天牧說，但他尚未去分析下架或不下架的原因。

行政院已通過防詐三法的修正案，將送立法院審議，之後就有法源依據要求科技平台下架不實投資廣告，數位部次長李懷仁亦表示，等法規修法通過後，各平台業者會有投資廣告驗證機制，確保要去投放廣告的廣告主，必須是政府核可的金融業者，平台或廣告主會先去作驗證，數位部也會去溝通此事，每周都會跟各平台聯絡，了解處理詐騙廣告的情況，李懷仁說：「臉書的處理效率確實比谷歌快」。立委吳秉叡亦表示，為何只有處理臉書跟谷歌，LINE上面更多詐騙群組邀民眾加入投資，為何沒有處理？李懷仁表示，也有跟LINE及高檢署等相關單位討論，未來是朝另一種機制，即被檢舉帳號下架機制，目前LINE也與日本總部爭取中。

吳秉叡建議，若明知是不實投資廣告，但各平台若不下架，金管會應主動提起民事訴訟求償，不能等真的有人受騙，才去打官司，要花很長時間才能受償；黃天牧回應，先前就是是政府打詐去跟平台業者溝通要刊登實名廣告，但對方回應沒有法律依據，所以政府推動防詐三法給予法令依據，至於未來如何處理，在立法院修法時，可以再討論。

李懷仁表示，未來只要三法令通過，這些跨國企業原則上都願意配合，因為連帶賠償造成訴訟很多，對其海外籌資及企業名聲都不利。